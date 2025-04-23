Курс доллара вырос на 90 копеек, евро прибавляет 53 копейки

Центральный Банк России с 24 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3388 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 22,65 копейки.

Официальный курс доллара в размере 82,3637 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 90,17 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,5723 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 53,23 копейки.