Курс доллара вырос на 91 копейку, евро прибавляет 19 копеек

Центральный Банк России с 16 октября сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,5683 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,96 копейки.

Официальный курс доллара в размере 97,0121 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 91,00 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,6757 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 19,03 копейки.