Курс доллара вырос на 91 копейку, евро укрепилось почти на 65 копеек

Центральный Банк России с 23 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 57,3917 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 91,34 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 57,7608 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 64,75 копейки.