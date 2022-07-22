Мурманская область. Арктика (16+)22.07.22 16:40
Курс доллара вырос на 91 копейку, евро укрепилось почти на 65 копеек
Центральный Банк России с 23 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 57,3917 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 91,34 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 57,7608 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 64,75 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Жители СЗФО рассказали, на что уходит их зарплата, от чего они готовы отказаться, если нет денег и что делают, чтобы увеличить доход-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 91 копейку, евро укрепилось почти на 65 копеек-PRO Энергетику (18+)В посёлке Нивском будет модернизирована котельная-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей