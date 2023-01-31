Курс доллара вырос на 92 копейки, евро укрепилось на 52 копейки

Центральный Банк России с 1 февраля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 70,5174 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 92,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,3004 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 52,05 копейки.