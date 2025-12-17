Курс доллара вырос на 95 копеек, евро прибавил 34 копейки

Центральный Банк России с 18 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3698 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 11,31 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,3807 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 95,05 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,1478 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 34,24 копейки.