Курс доллара вырос на 99 копеек, евро укрепилось на 87 копеек

Центральный Банк России с 30 июля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 86,5554 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 99,04 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,1381 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 87,40 копейки.