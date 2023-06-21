Курс доллара вырос на копейку, евро теряет 7 копеек

Центральный Банк России с 22 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 84,2467 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,31 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,0014 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,31 копейки.