Курс доллара вырос на копейку, евро теряет почти 34 копейки

Центральный Банк России с 27 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5225 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,47 копейки.

Официальный курс доллара в размере 84,2065 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,35 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,0029 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 33,80 копейки.