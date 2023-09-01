Курс доллара вырос почти на 1 копейку, евро потерял почти 33 копейки

Центральный Банк России со 2 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 96,341 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,6108 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 32,99 копейки.