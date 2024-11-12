Курс доллара вырос почти на 1 копейку, евро теряет почти 60 копеек

Центральный Банк России с 13 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,4951 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,69 копейки.

Официальный курс доллара в размере 97,9559 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,2533 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 59,89 копейки.