Курс доллара вырос почти на 10 копейки, евро – почти на 4 копейки

Центральный банк России с 7 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,9538 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 9,93 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,5743 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,77 копейки.