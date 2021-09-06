Мурманская область. Арктика (16+)06.09.21 13:50
Курс доллара вырос почти на 10 копейки, евро – почти на 4 копейки
Центральный банк России с 7 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,9538 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 9,93 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 86,5743 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,77 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-
Последние комментарии
Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Ирина
03.09.21 23:42
опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Кому приходилось отдуваться за народного избранника Гисмеева?
Ирина
02.09.21 23:46
и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
-Скоро в эфире14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00«Джуманджи». Документальный цикл (12+)15:50«Полёт в страну чудовищ». Художественный фильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Иллюзий по поводу кредитов всё меньше, но берут их чаще, чем год назад-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 10 копейки, евро – почти на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис обсудил с руководством АО «Оборонэнерго» перспективы присоединения к электросетям новых объектов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!