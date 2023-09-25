Курс доллара вырос почти на 11 копеек

Центральный Банк России с 26 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 96,1456 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 10,56 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,2453 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,32 копейки.