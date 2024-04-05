Курс доллара вырос почти на 11 копеек, евро – почти на 6 копеек

Центральный Банк России с 6 апреля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,4155 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 10,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,1259 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,91 копейки.