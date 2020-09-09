Курс доллара вырос почти на 11 копеек, евро теряет 17 копеек

Центральный банк России с 10 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 76,0713 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 10,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,5663 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 17,06 копейки.