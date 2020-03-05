Курс доллара вырос почти на 11 копеек, евро теряет 5 копеек

Центральный банк России с 6 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 66,1854 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 10,70 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,6842 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 5,27 копейки.