Курс доллара вырос почти на 1,15 рубля, евро – на 1,03 рубля

Центральный банк России с 7 мая 2022 года установил официальный курс доллара в размере 67,3843 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 114,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,0963 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 103,01 копейки.