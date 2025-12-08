Курс доллара вырос почти на 1,18 рубля, евро прибавляет 1 рубль

Центральный Банк России с 9 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8283 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,55 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,2733 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 117,96 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,7054 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 100,26 копейки.