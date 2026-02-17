Курс доллара вырос почти на 12 копеек, евро теряет 17 копеек

Центральный Банк России с 18 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0934 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,75 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,7389 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 11,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,8658 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 17,10 копейки.