Курс доллара вырос почти на 12 копеек, евро теряет почти 11 копеек

Центральный Банк России с 12 июня 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,6064 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,39 копейки.

Официальный курс доллара в размере 71,9077 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 11,85 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,9743 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 10,73 копейки.