Курс доллара вырос почти на 13 копеек, евро – почти на 10 копеек

Центральный банк России с 18 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,5602 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 12,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,4614 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,92 копейки.