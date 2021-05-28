Курс доллара вырос почти на 13 копеек, евро – почти на 2 копейки

Центральный банк России с 29 мая 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,5870 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 12,90 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,6731 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,76 копейки.