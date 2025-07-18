Мурманская область. Арктика (16+)18.07.25 17:41
Курс доллара вырос почти на 13 копеек, евро подрос почти на 11 копеек
Центральный Банк России с 19 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8959 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,72 копейки.
Официальный курс доллара в размере 78,3129 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 12,73 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 91,0821 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 11,05 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Дарья
03.07.25 12:03
Добрый день. Почему не могу пройти регистрацию, гражданский персонал? *** Дарья, вопрос несколько непонятный. "Личный кабинет военнослужащего" на сайте Минобороны предназначен только для военнослужа
Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
-Скоро в эфире23:20«Научные сенсации». Научно-популярная программа (12+)01:15«Медленное ТВ-Камин».05:25«Пуанты для плюшки». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)КАК ОТПРАВИТЬ ПЕРЕВОД ИЗ РОССИИ В БЕЛАРУСЬ-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 13 копеек, евро подрос почти на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Новую зиму котельная в Верхнетуломском встретит с новым оборудованием-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений