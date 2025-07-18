Курс доллара вырос почти на 13 копеек, евро подрос почти на 11 копеек

Центральный Банк России с 19 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8959 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,72 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,3129 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 12,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,0821 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 11,05 копейки.