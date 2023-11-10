Курс доллара вырос почти на 13 копеек, евро снижается на 9 копеек

Центральный Банк России с 11 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 92,0535 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 12,69 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,3155 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 9,21 копейки.