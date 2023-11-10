Мурманская область. Арктика (16+)10.11.23 16:30
Курс доллара вырос почти на 13 копеек, евро снижается на 9 копеек
Центральный Банк России с 11 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 92,0535 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 12,69 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 98,3155 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 9,21 копейки.
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Последние комментарии
Антонина
09.11.23 22:52
Какая же родная Валентина Ивановна - слушать одно удовольствие
Нине Кполовне Ткаченко
06.11.23 19:51
Нинуля,позвони мне 79309004739, пожалуйста. Твоя мурманская подруга Якушева Люба. Очень жду... *** РЕДАКЦИЯ не рекомендует читателям размещать свои личные данные на электронных площадках!
Комментарий к новости:Во время блокады Ленинграда Нине Карловне Ткаченко было 9 лет
Александра
03.11.23 09:41
Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
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