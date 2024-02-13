Курс доллара вырос почти на 13 копеек, евро укрепляется на 4 копейки

Центральный Банк России с 14 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,2057 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 12,99 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,1917 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,05 копейки.