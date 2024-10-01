Курс доллара вырос почти на 14 копеек, евро потерял 52 копейки

Центральный Банк России со 2 октября сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,1959 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,66 копейки.

Официальный курс доллара в размере 93,3581 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 13,60 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,6502 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 52,33 копейки.