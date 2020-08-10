Курс доллара вырос почти на 14 копеек, евро снизился почти на 35 копеек

Центральный банк России с 10 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,7750 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 13,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,8258 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 34,64 копейки.