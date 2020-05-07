Курс доллара вырос почти на 15 копеек

Центральный банк России с 8 мая 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,1169 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 14,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,0611 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 0,13 копейки.