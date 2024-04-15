Курс доллара вырос почти на 15 копеек, евро – почти на 7 копеек

Центральный Банк России с 16 апреля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 93,5891 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 14,72 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,7934 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,70 копейки.