Мурманская область. Арктика (16+)15.04.24 16:35
Курс доллара вырос почти на 15 копеек, евро – почти на 7 копеек
Центральный Банк России с 16 апреля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 93,5891 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 14,72 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 99,7934 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,70 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)I квартал 2024 года на рынке труда: где особенно нужны люди, какие специалисты в дефиците, как растут зарплаты, — обзор сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-
Последние комментарии
Валентина
09.04.24 16:44
Здравствуйте, Ирина. SOS! SOS ! Как с Вами связаться для получения авторитетной внушительной помощи, а именно: МногоКвартирныйДом находится в ж/р Росляково на содержание в "Росляковское ЖКХ" . Под
егор
06.04.24 22:23
Можно к вам устроиться? *** Вы адресуете вопрос редакции сайта "Аркти-ТВ". Вам надо зайти на сайт компании: https://rusalmon.ru/about_us/vacancy/ Редакция.
Комментарий к новости:ОАО «Русский Лосось» поддержит социальные объекты в п. Лиинахамари
Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в 2023 году показатель потребительского спроса вырос лишь на 0,2%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 15 копеек, евро – почти на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Минстрой России готов пересмотреть нормы о плате за обслуживание газового оборудования-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Усилена административная ответственность за нарушение правил обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования