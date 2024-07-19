Курс доллара вырос почти на 15 копеек, евро теряет 6 копеек

Центральный Банк России с 20 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,0335 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,08 копейки.

Официальный курс доллара в размере 88,0206рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 14,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,0371 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,47 копейки.