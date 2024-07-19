Мурманская область. Арктика (16+)19.07.24 17:25
Курс доллара вырос почти на 15 копеек, евро теряет 6 копеек
Центральный Банк России с 20 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,0335 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,08 копейки.
Официальный курс доллара в размере 88,0206рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 14,52 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 96,0371 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,47 копейки.
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Последние комментарии
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
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