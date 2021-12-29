Курс доллара вырос почти на 16 копеек, евро теряет почти 2 копейки

Центральный банк России с 30 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,6514 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 15,55 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,2040 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,54 копейки.