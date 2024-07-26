Курс доллара вырос почти на 16 копеек, евро укрепилось на 9 копеек

Центральный Банк России с 27 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7296 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,12 копейки.

Официальный курс доллара в размере 85,5650 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 15,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,2641 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,30 копейки.