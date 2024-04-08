Курс доллара вырос почти на 17 копеек, евро – почти на 10 копеек

Центральный Банк России с 9 апреля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,5810 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 16,55 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,2236 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,77 копейки.