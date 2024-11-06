Курс доллара вырос почти на 17 копеек, евро провалилось почти на 1,18 рубля

Центральный Банк России с 7 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,6395 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 11,44 копейки.

Официальный курс доллара в размере 98,2236 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 16,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,7086 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 117,97 копейки.