Курс доллара вырос почти на 17 копеек, евро снижается почти на 55 копеек

Центральный Банк России с 3 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2557 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,61 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,5947 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 16,86 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,8373 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 54,68 копейки.