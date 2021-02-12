Курс доллара вырос почти на 18 копеек, евро – почти на 17 копеек

Центральный банк России с 13 февраля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,9378 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 17,99 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,6052 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 16,64 копейки.