Курс доллара вырос почти на 18 копеек, евро теряет 6 копеек

Центральный банк России с 4 февраля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 76,0801 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 17,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,5624 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,26 копейки.