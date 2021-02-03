Мурманская область. Арктика (16+)03.02.21 14:15
Курс доллара вырос почти на 18 копеек, евро теряет 6 копеек
Центральный банк России с 4 февраля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 76,0801 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 17,50 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 91,5624 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,26 копейки.
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