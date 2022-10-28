Курс доллара вырос почти на 18 копеек, евро теряет почти 44 копейки

Центральный Банк России с 29 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,5343 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 17,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,1328 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 43,90 копейки.