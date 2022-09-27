Курс доллара вырос почти на 18 копеек, евро укрепилось почти на 7 копеек

Центральный Банк России с 28 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 58,1756 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 17,66 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 55,9953 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,75 копейки.