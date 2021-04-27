Курс доллара вырос почти на 19 копеек, евро – почти на 2 копейки

Центральный банк России с 28 апреля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,9578 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 18,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,4666 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,98 копейки.