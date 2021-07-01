Курс доллара вырос почти на 19 копеек, евро потеряло 10 копеек

Центральный банк России со 2 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,9086 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 18,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,4113 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 10,05 копейки.