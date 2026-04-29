Курс доллара вырос почти на 19 копеек, евро укрепилось на 18 копеек

Центральный Банк России с 30 апреля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9535 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,15 копейки.

Официальный курс доллара в размере 74,8806 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 18,59 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,7771 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 18,43 копейки.