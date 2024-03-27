Курс доллара вырос почти на 2 копейки, евро снижается на 14 копеек

Центральный Банк России с 28 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,5919 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,2704 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 14,17 копейки.