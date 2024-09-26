Курс доллара вырос почти на 2 копейки, евро теряет 28 копеек

Центральный Банк России с 27 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,1451 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,12 копейки.

Официальный курс доллара в размере 92,4074 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,94 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,1931 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 28,27 копейки.