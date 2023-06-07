Курс доллара вырос почти на 21 копейку, евро – тоже на 21 копейку

Центральный Банк России с 8 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 81,4581 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 20,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,1651 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 21,32 копейки.