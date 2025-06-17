Курс доллара вырос почти на 21 копейку, евро снижается почти на 19 копеек

Центральный Банк России с 18 июня 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9210 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,31 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,7135 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 20,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,7548 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 18,90 копейки.