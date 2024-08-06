Курс доллара вырос почти на 22 копейки, евро теряет 1 копейку

Центральный Банк России с 7 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7890 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,99 копейки.

Официальный курс доллара в размере 85,1646 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 21,75 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,0265 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,44 копейки.