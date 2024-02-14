Курс доллара вырос почти на 23 копейки, евро снижается почти на 38 копеек

Центральный Банк России с 15 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,4316 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 22,59 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,8133 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 37,84 копейки.