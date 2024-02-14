Мурманская область. Арктика (16+)14.02.24 16:40
Курс доллара вырос почти на 23 копейки, евро снижается почти на 38 копеек
Центральный Банк России с 15 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,4316 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 22,59 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 97,8133 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 37,84 копейки.
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Последние комментарии
Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
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