Курс доллара вырос почти на 23 копейки, евро укрепилось почти на 4 копейки

Центральный банк России с 26 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,6004 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 22,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,6793 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,99 копейки.