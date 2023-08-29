Курс доллара вырос почти на 24 копейки, евро - на 23 копейки

Центральный Банк России с 30 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 95,7070 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 23,53 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,4765 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 23,31 копейки.