Курс доллара вырос почти на 24 копейки, евро прибавил 20 копеек

Центральный Банк России с 22 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,6091 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,93 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,5540 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 23,81 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,7558 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 20,16 копейки.